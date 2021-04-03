الرئيس السيسي يستقبل «المومياوات الملكية» في متحف الحضارة المصرية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المومياوات الملكية بعد انتهاء رحلتها التي بدأت من المتحف المصري بالتحرير، وانتهت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، في مشهد احتفالي مهيب يعكس عظمة الحضارة المصرية.وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي الفعالية العالمية للحدث الأبرز والتاريخي الكبير لنقل المومياوات الـ22 الملكية، وشاهد خلالها عددًا من الأفلام التسجيلية التي تستعرض تاريخ الحضارة المصرية ومراحل التطوير التي لحقت بالمتاحف المصرية خلال الفترة الماضية.