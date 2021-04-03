الصور الأولى لانطلاق موكب المومياوات الملكية
السبت 03/أبريل/2021 - 08:26 م
هاجر رضا تصوير طارق الجباسطباعة
بدأت فعاليات نقل 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و18، و19، و20، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
جدير بالذكر أن الموكب يتشكل من 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وهم: "رمسيس الثانى ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع وتحتمس الأول وتحتمس الثانى وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وسقنن رع وحتشبسوت وأمنحتب الأول وأمنحتب الثانى وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتارى وميريت آمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تى وسيتى الأول وسيتى الثانى".
جدير بالذكر أن الموكب يتشكل من 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وهم: "رمسيس الثانى ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع وتحتمس الأول وتحتمس الثانى وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وسقنن رع وحتشبسوت وأمنحتب الأول وأمنحتب الثانى وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتارى وميريت آمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تى وسيتى الأول وسيتى الثانى".