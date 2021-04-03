الصور الأولى لانطلاق موكب المومياوات الملكية

بدأت فعاليات نقل 22 مومياء ملكية ترجع إلى عصر الأسر الـ 17، و18، و19، و20، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.جدير بالذكر أن الموكب يتشكل من 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وهم: "رمسيس الثانى ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع وتحتمس الأول وتحتمس الثانى وتحتمس الثالث وتحتمس الرابع وسقنن رع وحتشبسوت وأمنحتب الأول وأمنحتب الثانى وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتارى وميريت آمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تى وسيتى الأول وسيتى الثانى".