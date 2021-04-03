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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: تاريخنا عظيم.. ومصر السيسي تضيف بصمتها في كل المجالات

السبت 03/أبريل/2021 - 07:46 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العنانى
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تاريخنا المصري تاريخ عظيم ومبهر ومشرف، حضارةً وأخلاقًا وقيمًا وصروحًا عظيمة، عبر عصوره وأجياله المتلاحقة، بناها جيل إثر جيل فأجيال متعاقبة، بالجهد والعرق وحافظوا عليها بالروح والدم.

وتابع وزير الأوقاف قائلا:" وها هي مصر السيسي تضيف لمستها وبصمتها في مختلف المجالات والميادين، عمارةً وثقافًة وفكرًا وبناءً للإنسان المصري، تُعنى بتاريخها وحاضرها وتنظر بقوة وتخطط لمستقبل أبنائها والأجيال القادمة بإذن الله تعالى، لم تنس يومًا عظمة تاريخها ولم تغفل أبدًا عن واقعها ومستقبلها ".

وأضاف جمعة في تصريح له منذ قليل،:" تضيف كل يوم لبنة إلى لبناته القوية المتجذرة في أعماق التاريخ، وتضع لمستها وبصمتها وترسم لوحة عظيمة على لوحاته العريقة المبهرة".

وأكد وزير الأوقاف أننا علينا أن نستلهم من هذه الحضارة روح الجد والاجتهاد والمثابرة، وأن نجعل من ذلك كله وسيلة لتعزيز روح الولاء والانتماء لوطن عظيم وتاريخ مجيد، وإصرارًا على مواصلة هذه المسيرة العظيمة لهذا الوطن العظيم ليتبوأ المكانة التي تليق به بين الأمم كما كان دائمًا، وتحيا مصر التي نفخر ونشرف بانتمائنا إليها وكوننا من أبنائها.

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