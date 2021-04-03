اجتماعات وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة غدًا

‏أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن موسى فكي، اليوم السبت،‏‏ أن اجتماعات وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة ستبدأ غدا الأحد وبعد غد الإثنين.وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن إنه من المتوقع إجراء وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية اجتماعات ثنائية مع نظرائها في مصر وإثيوبيا والسودان لتهيئة أجواء مناسبة لإنجاح مفاوضات سد النهضة.ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكونغولية كينشاسا مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي.