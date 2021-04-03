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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ختام بطولة مصر المفتوحة للجولف فى مدينتى .. والمشاركون فى البطولة: ملاعب "جولف مدينتي" مثل الملاعب الأوروبية.. وتنظيم رائع من طلعت مصطفى

السبت 03/أبريل/2021 - 06:21 م
بطولة مصر المفتوحة
بطولة مصر المفتوحة للجولف
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اختتمت، عصر اليوم السبت، فعاليات بطولة مصر المفتوحة للجولف، والتي أقيمت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 1 إلى 3 إبريل الجاري، في نادي الجولف بمدينتي، تحت رعاية الاتحاد المصري للجولف ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبمشاركة 52 لاعبًا مصريًا وأجنبيًا، من بينهم سفيرا دولتي زامبيا وجنوب إفريقيا، و6 لاعبين من المنتخب القومي لتونس، والألماني بيتر روس رئيس القطاع المالي لشركة مرسيدس بنز، وسط إشادة المشاركين بمستوى التنظيم وملعب جولف مدينتي. وسط إشادة المشاركين بمستوى التنظيم وملعب جولف مدينتي .

وفاز التونسي أمين ناصر بلحاج- لأول مرة- ببطولة مصر المفتوحة للهواة "جروس" ، متفوقًا على فارس عبد العزيز والذي حل ثانيًا، فيما جاء عبد المنعم الشافعي في المركز الثالث، أما جائزة أفضل لاعب ببطولة مصر المفتوحة بعد 3 جولات "نت" فاز بها بيتر روس، وفي المركز الثاني حل "جرجس عبد الشهيد"، وفي المركز الثالث عبد الحميد حجازي.

كما منحت البطولة جائزة أفضل لاعب في اليوم الأول لعزيز بديوي، والذي سدد 72 ضربة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في اليوم الثاني التونسي إلياس برهومي وسدد 71 ضربة، وبجائزة أفضل لاعب في اليوم الثالث بلاير هاددبل وسدد 72 ضربة، وفاز بجائزة أفضل لاعب ناشئ أقل من 18 عام محمد أبو العلا، وبجائزة أفضل لاعب من الرواد فوق الـ50 عامًا "جروس" موريسوس سكارلو، وبنفس الجائزة "نت" فاز بها جلال عياري.

سلم جوائز بطولة مصر المفتوحة للجولف للفائزين، محمد عطالله عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف، وجرى تسليم الجوائز بإحدى المطاعم العالمية بنادي جولف مدينتي.

من جانبه أعرب التونسي أمين ناصر بلحاج الفائز ببطولة مصر المفتوحة للجولف، عن سعادته بالفوز ببطولة مصر المفتوحة للجولف، للمرة الأولى، والتي تتميز بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 100 عام، مشيدًا بمستوى التنظيم وملعب جولف مدينتي، والذي يماثل الملاعب الأوروبية ويتفوق عليها في الخضرة والمناخ المعتدل، مؤكدًا قدرة هذا الملعب على استضافة بطولات ومنافسات دولية.

يذكر أن بطولة مصر المفتوحة للجولة للهواة، هي أقدم وأعرق بطولة للجولف في مصر والقارة الأفريقية، بتاريخ ممتد منذ أكثر من 100 عام، حيث أقيمت لأول مرة في عام 1921، وعقدت خلالها 93 مرة، ويشارك بالبطولة نخبة من أفضل لاعبي الجولف في مصر.

وتتميز ملاعب جولف "مدينتي" بتصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، والذي قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.

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