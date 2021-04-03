وكيل قوى النواب: موكب المومياوات الملكية حدث تعيشه أجيالنا لأول مرة

قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الاحتفال الكبير الذي تشهده الأجواء في مصر بمناسبة نقل المومياوات الملكية، يعد فريدا من نوعه وذو طابع خاص لأن مصر وشبابها يعيشون هذه الأجواء لأول مرة.وأضاف مهنى، أن هذا الحدث سيترسخ في أذهان الجيل القادم، ليشاهدوا ما كان من تاريخهم وتاريخ أجدادهم العظيم، في الوقت الذي كان يغفل فيه الجميع عن ذكر هذه الإنجازات والتركيز عليها، ولكن مصر اليوم تحت قيادة حكيمة تعمل في كل اتجاه من أجل بناء مستقبل أفضل وحاضر أجمل.وتابع وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذا الحدث سيكون بوابة جديدة لانتعاش السياحة في مصر، فكل العالم سوف يتابع ويشاهد نقل المومياوات في موكب يحظى بملامح الحضارة الفرعونية، والطبيعة المصرية الجميلة.وأشاد نائب رئيس الحزب، ببراعة التنظيم للحدث والإعلان عنه وتسويقه من أجل استعداد الجميع لمشاهدته، مما يعكس قدرة مصر في خروج الحدث بشكل عظيم وكبير يفتخر به كل مصري، وكل عاشق لحضارة مصر العظيمة.وتابع أن مصر بلد السحر والجمال منذ قديم الأزل، فهي أم الدنيا وهبة النيل وصاحبة الـ 7000 سنة حضارة، ولا زالت تسطر تاريخا وحضارة جديدة إلى الآن.