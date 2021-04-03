«المركزي»: استخراج 3.5 مليون بطاقة «ميزة» لمستحقي تكافل وكرامة

كشف خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى، عن اتجاه الدولة للتوسع في استبدال نظم الدفع التقليدية ببطاقات ميزة البنكية لمستحقي الدعم النقدى تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف استخراج 3.5 مليون بطاقة بنهاية عام 2021.وأضاف مسئول البنك المركزى، خلال كلمته بفاعليات المؤتمر السنوى الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، أن البنك يقدم حاليا خدمة نفقة المطلقات لحوالي 15 ألف سيدة مستفيدة والتي يمكن من خلالها تحويل النفقة الي الهاتف المحمول ومن ثم صرفها من أقرب كشك.وفيما يخص رواتب العاملين بالدولة، لفت إلى أنه يتم حاليا تحويل بطاقات صرف الرواتب الحكومية الي بطاقات ميزة تباعا للعاملين بالدولة ومن المستهدف زيادة عدد البطاقات إلى 5 مليون بطاقة بنهاية 2021، إلى جانب تعميم المنظومة على أصحاب المعاشات حيث من المستهدف تغطية 6.5 مليون شخص بنهاية العام المقبل.