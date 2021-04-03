الحركة الوطنية: نقل المومياوات الملكية حدث عالمي يعزز قوة مصر الناعمة

قال رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن موكب المومياوات الملكية، حدث عالمي استثنائي، نجحت مؤسسات الدولة في الترويج له، إذ أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية.وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له، أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويؤكد أنها أم الحضارات، مشيرا إلى حدوث نقلة نوعية مؤخرا في المتاحف المصرية، التي باتت تنافس المتاحف العالمية بكل قوة إذ لم تعد قاصرة على المتحف المصري في ميدان التحرير، فهناك المتحف الكبير في الهرم، ومتحف الحضارة في الفسطاط.وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن من حق كل مصري أن يفخر بالخطوات الكبيرة المتسارعة التي قامت بها الدولة حتى أصبحت مصر في مصاف الدول المتقدمة التي يقاس قوتها بتأثيرها وقوتها الناعمة.وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هذا الحدث العالمي من شأنه أن يحسن من قوة مصر السياحية خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن مصر سبتهر العالم الليلة في حفل نقل المومياوات من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط بمصر القديمة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استعدت جيدا لهذا الحفل العالمي.واختتم رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بيانه بأن هذا الحدث العالمي حدث استثنائي لن يتكرر وسيؤكد للعالم قوة مصر التي نجحت في اجتياز العديد من الأزمات وخرجت منها أقوى وبعزيمة أشد، ولما لا فمصر كانت ولا تزال قاهرة الغزاة والأزمات.