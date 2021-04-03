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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مواعيد غلق الطرق بسبب موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 05:23 م
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
عمرو المزيدي
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أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق فيما بين أجهزتها عن مواعيد غلق الطرق اليوم، بسبب مرور موكب المومياوات الملكية.


مواعيد غلق الطرق بسبب موكب المومياوات الملكية


وقررت وزارة الداخلية، اليوم السبت، غلق عدة طرق ومحاور رئيسية بسبب مرور موكب المومياوات الملكية، والتي تشمل 10 محاور مرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساء فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وجاءت الـ10 محاور مرورية التى سيتم إغلاقها بسبب مرور موكب المومياوات الملكية:-

- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير.
- غلق المنافذ المؤدية إلى كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو.
- غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل.
- غلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.
- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له.
- غلق كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.
- غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة.
- غلق طريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي.
- غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي.
- غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 9 مساء.

خدمات مرورية لتسير الحركة خلال موكب المومياوات الملكية


تم تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بمنطقة الحدث.

- جهود شرطة السياحة

كما قامت وزارة السياحة والآثار بجهود مكثفة واستعدادات للحدث الأسطوري الذي يعد الأول من نوعه فى العالم، لنقل 22 مومياء ملكية في موكب عالمي مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة 


ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقتن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتا ري زوجة الملك أحمس.

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