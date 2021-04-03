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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

السبت 03/أبريل/2021 - 02:45 م
المومياوات
المومياوات
شيماء حسين
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في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة تتجه أنظار العالم كله إلى الحدث العالمي لنقل 22 مومياء ملكية في موكب ملكي رائع، لذلك يديرون محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة سبب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير سبب النقل وكيفيته و تفاصيل الموكب الملكي.

سبب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة

أكد الدكتور زاهي حواس العالم الأثري المصري أنه سيتم نقل مومياوات الملوك التي تضم 18 ملكا و4 ملكات مساء اليوم السبت 3 أبريل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك لعرضهم بطريقة حضارية ومثقفة داخل المتحف القومي للحضارات وليس عرضا ترفيهيا كما كانوا في المتحف المصري حيث يتم النقل داخل سيارات مزينة على الطراز الفرعوني مصنوعة من الزجاج المخصص لنقل القطع الأثرية دون إتلافها يحيطها موكب ملكي فرعوني مع إطلاق 21 طلقة للاحتفال بتحرك الموكب الذي يستغرق من 40 إلى 45 دقيقة.

أبرز الفنانين المشاركين في موكب المومياوات الملكي

أعلن عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عن مشاركتهم في الحدث العالمي لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط والذي سيتم عرضه خلال أكثر من 400 قناة فضائية عالمية للترويج السياحي المصري الذي تأثير كثيرا عقب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك تعمل وزارة السياحة المصرية على نقل الحدث العالمي لعرض ثروات مصر من الآثار الترويج لها.

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أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارات عقب عرض المومياوات

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سبب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة وأسعار تذاكر الدخول عقب عرضهم حيث وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية قائمة أسعار تذاكر دخول المتحف والتي تصل إلى 200 جنيه للأجانب الزائرين و 100 جنيه للطالب الأجنبي و 60 جنيها المصريين و 30 جنيه للطالب المصرى بالإضافة إلى أسعار جراجات السيارات والتي تصل إلى 30 جنيه للسيارة الملاكي و 40 جنيه الكوستر و 50 جنيه الأتوبيس.

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