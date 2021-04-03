الطرق المغلقة لنقل المومياوات اليوم.. وخط سير الموكب الملكي

الطرق المغلقة لنقل المومياوات

وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة لتأمين نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان العرض الجديد في المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط حيث تم إغلاق مجموعة من الطرق وإجراء تحويلات مرورية لعدم تعطيل حركة سير السيارات حيث تم غلق جميع المنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير من كوبري أكتوبر وكوبرى مايو وكوبري الجلاء وغلق منطقة كورنيش النيل والشوارع الجانبية المؤدية له بدء من كوبري قصر النيل حتى منطقة الفسطاط كما تم غلق كوبري الجامعة وعباس وطريق ( مصر _ حلوان) وجميع منازل كوبري المنيب وطريق الاوتوستراد بالإضافة إلى غلق محطة مترو السادات لعدم تعطيل الموكب الملكي بحركة المارة من مرتادي محطة المترو وذلك منذ الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 9م.

موعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري

نتيجة أنظار ملايين من المواطنين حول العالم إلى مصر اليوم من الساعة 6.30 م إلى الساعة 8 م وذلك لمتابعة الحدث العالمي لنقل 22 ممياء ملكية لأعظم ملوك مصر في العصر الفرعوني من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط خلال موكب يليق بتاريخ مصر الفرعوني الذي شهد أعظم حضارات العالم وترك أعظم أبنية مشيدة تدل على مستوى التقدم والازدهار الذي وصل إليه القدماء المصريين حيث يتم النقل في سيارات زجاجية مصنعة خصيصا لنقل القطع الأثرية دون إتلافها.





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خط سير الموكب الملكي وأبرز الملوك المنقولين

وضعت وزارة الداخلية خريطة الطرق المغلقة لنقل المومياوات و إجراء التحويلات المرورية وفقا لخط سير الموكب الملكي المومياوات المنقولة على رأسهم الملك رمسيس الثاني و الملكة حتشبسوت ونفرتيتي والذي يبدأ من المتحف المصري مرورا بميدان التحرير وكورنيش النيل وسور مجرى العيون حتى منطقة الفسطاط حيث يتم عرضهم في المتحف القومي للحضارات.





يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالملكية، والتي حظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية خطة تأمين الموكب الملكي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية نقل المومياوات وأبرز نجوم الفن المشاركين في الحدث العالمي والطرق المغلقة أثناء النقل.