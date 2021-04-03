رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: التحديات التي واجهت مصر خلال عامين في النسخة الثالثة من التقرير الوطني

السبت 03/أبريل/2021 - 01:08 م
الدكتور أحمد كمالي
الدكتور أحمد كمالي
أميرة ممدوح
طباعة
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب المصلحة وشركاء التنمية سواء بدعوتهم لحضور اجتماعات الأمانة الفنية للجنة الوطنية، أو التواصل المباشر معهم لموافاة الوزارة بأبرز إسهاماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور المقرر لها وتضم في عضويتها 17 وزارة وجهة حكومية، كما تقوم وزارة التخطيط برئاسة الأمانة الفنية للجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة مع ممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمناقشة الإعداد للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر 2021 في إطار مشاركة مصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة لهذا العام وذلك بحضور الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة.

وأكد كمالي أهمية تضمين التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال فترة العامين السابقين منذ آخر تقرير قدمته مصر عام 2018 في النسخة الثالثة من التقرير الوطني الطوعي ومن ضمنها الأزمة العالمية لفيروس كورونا وما اتخذته الدولة من إجراءات لمواجهة ذلك التحدي واّثاره تداعياته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن الحكومة المصرية كانت سريعة الاستجابة لمواجهة اّثار الأزمة، هذا الى جانب تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على التخفيف من حدة مواجهة التداعيات السلبية لوباء كورونا.

وأوضح أنه سيتم الإعداد لعرض مجموعة من الأحداث الجانبية “Side Events” على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو المقبل منها التمويل من أجل التنمية، التمويل الأخضر من أجل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، توطين أهداف التنمية المستدامة.

وسلط نائب وزيرة التخطيط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن شركات القطاع الخاص لديها القدرة على أن تكون محركات للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دور القطاع الخاص نما في تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العقد الماضي، والتي تغطي مجموعة واسعة من فئات المجتمع، كما أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن القطاع الخاص مسؤول عن جزء كبير من الوظائف المتاحة في الدول النامية، مما يعني أن القطاع الخاص لديه فرصة لمواجهة العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، ويلعب القطاع الخاص في مصر دورًا أساسيًا في الاقتصاد، حيث يوفر العديد من فرص العمل، وله إسهام ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وفيما يتعلق بالمساهمات المنتظرة من القطاع الخاص في إعداد التقرير الوطني الطوعي أوضح كمالي أنها تتمثل في تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات التي قامت بها مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، إلى جانب توفير البيانات المتاحة للاستفادة منها في تقييم الوضع، فضلا عن دعوة الشركاء المهتمين للمشاركة في تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوىHLPF في يوليو 2021، إلى جانب المشاركة في الأحداث الجانبية المرتقبة.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة الدروس المستفادة من عملية إعداد التقارير الوطنية الطوعية السابقة لمصر، موضحة أن الهدف من تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر يتمثل في تحديد الأولويات الوطنية بوضوح، إلى جانب تقديم لمحة واقعية حول مدى التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تحديد الفجوات والدعم المطلوب لسدها، بالإضافة إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية وضع الموازنة العامة لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وأشارت إلى أهم العناصر الجديدة التي يتضمنها التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر حيث سيتضمن التقرير التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ويضمن التركيز على بيئة السياسات الداعمة المتمثلة في تحديث "رؤية مصر 2030"، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، فضلًا عن أهمية رصد وتحليل تداعيات جائحة كوفيد-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

«الصحة» تناشد المواطنين: لا داعي للصلاة في المسجد خلال رمضان


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

إنفوجراف

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي