تزينت لاستقبال موكب المومياوات.. إشادات بجمال بحيرة عين الصيرة

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببحيرة عين الصيرة الموجودة أمام المتحف القومي للحضارة الذي يستقبل موكب المومياوات اليوم، وتداول رواد السوشيال ميديا صور البحيرة مشيدين بشكلها الجديد.وقالت إحدى مغردات "تويتر" في تغريدة عبر هاشتاج "بحيرة عين الصيرة": "التطوير والتناغم والكل يخدم بعضه والآن نرى لماذا وأهمية تطوير بحيرة عين الصيرة وكل ما يرتبط بالشكل الذى يليق لملوك وملكات مصر ‫تحيا مصر‬⁩".بينما قالت مغردة أخرى عن بحيرة عين الصيرة: "بحيرة عين الصيرة تتزين أمام المتحف القومي للحضارة المصرية لاستقبال موكب المومياوات الملكية‬⁩، إحنا في لحظات تاريخية بكل معني الكلمة".وقال حازم عز الدين: "هكذا استعدت بحيرة عين الصيرة المواجهة للمتحف القومي للحضارة المصرية مساء اليوم السبت، لاستقبال الموكب الذهبي للمومياوات الملكية.. الله عليكي يا محروسة".وبحيرة عين الحياة أو عين الصيرة، كانت منطقة عشوائية يحيطها عددا من المنازل والمقابر، وكانت تعتبر البحيرة هى المصرف الصحى لسكان المنطقة حتى تحولت مياهها الكبريتية الي مياه ملوثه يملأها الصرف الصحى، وقد عملت الدولة علي تطويرها ضمن المشروعات التي تقوم بها، والآن تم إزالة المساكن العشوائية وإيجاد البديل الملائم، وإعادة تطهير البحيرة وتطوير محيطها بالكامل.وتقع بحيرة عين الصيرة جنوب الفسطاط، وهى بحيرة كبريتية اشتهرت القرن الماضي بقدراتها فى المساعدة على العلاج من الأمراض الجلدية، وكانت قد تحولت قبل تطويرها فى الأونة الأخيرة لمنطقة عشوائية ومرتعًا لغسيل وتنظيف الخيول والبغال وعربات الكارو والمنازل العشوائية والقبور، ومصرفًا صحيًا لسكان المنطقة، حتى تحولت مياهها الكبريتية إلى مياه ملوثة يملؤها الصرف الصحى، وقد تحول فضاؤها العام إلى مستنقع للحيوانات وتجمع للمخالفات والتعديات.