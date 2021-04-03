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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على متهمين بعرض سلع للتسوق الإلكتروني الوهمي

السبت 03/أبريل/2021 - 12:24 م
القبض على متهمين
القبض على متهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مباحث التكنولوجيا بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط تشكيل عصابي ينصب على المواطنين في تسويق المنتجات والسلع عبر الإنترنت.

وتبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من بعض المواطنين بتعرضهم لوقائع النصب من قبل أحد الأشخاص عقب استدراجهم عبر منصات التسوق الإلكترونى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُستغلًا رغبتهم فـى شراء هواتف محمولة وإيهامهم بقدرته على توفير تلك الهواتف بأسعار مخفضة وقيامهم بتحويل مبالغ مالية عبر إحدى خدمات تحويل الأموال، وعقب ذلك اكتشفوا تعرضهم لوقائع نصب وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وبتكثيف التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شخصان، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، حيث قاما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين عن طريق استخدامهما أساليب احتيالية تمثلت فـى قيام أحدهما باستدراج المجنى عليهم عن طريق نشر إعلانات ترويجية لبيع هواتف محمولة بأسعار مخفضة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقيام الثانى بالتواصل معهم مُنتحلًا صفة مندوب بشركة شحن، فضلًا عن قيامهما بإرسال صور من فواتير الشحن ممهورة بأختام منسوب صدورها لعدد من الجهات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما"هواتف محمولة بفحصها تبين وجود آثار ودلائل تُشير لإرتكاب تلك الوقائع، 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة، المستخدمة فـى ارتكاب الوقائع، 46 إيصال مُصطنع منسوب صدورها لعدد من شركات الشحن، 3 أكلاشيهات مُقلدة باسم شركة شحن، كارت فيزا".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع بقصد تحقيق مكاسب مادية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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