مدارس القاهرة تتزين احتفالا بنقل المومياوات الملكية

تزينت مدارس القاهرة لتشهد الحدث التاريخي، حيث تقع بعض مدارس إدارتي مصر القديمة والسيدة زينب، في خط سير المومياوات الملكية التي سيتم نقلها الى متحف الحضارات.وأشار تعليم القاهرة إلى أنه تم تزيين الأسوار برسومات الحضارة المصرية القديمة، ورفع العلم المصري فوق أسوار المدارس احتفالا وابتهاجا بهذا الحدث التاريخي المهيب والذي ستشهده مصر والعالم اليوم.وسيتم اليوم نقل ٢٢ مومياء لملوك وملكات الدولة المصرية القديمة من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية الجديد بالفسطاط في موكب عظيم وضخم سيتم إذاعته على ٤٠٠ قناة ومنصة عالميا، وهي خطوة تسويقية للآثار المصرية، وتشجيعا للسياحة المصرية.