موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021، وذلك تلبية لطلبات القراء حيث يبحث عدد كبير من مستخدمي الإنترنت عن مواقيت الصلاة خاصة الفجر والمغرب في هذه الأيام من كل عام.تمثل مواعيد الصلاة أحد اهتمامات القارئ المصري والعربي يوميا، على مؤشر البحث جوجل، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ويستعرض هذا التقرير كافة مواعيد صلاة الفجر، في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا للتحديثات الأخيرة، بحسب دار الإفتاء المصرية.- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، في توقيت 4:15 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية، اليوم، في توقيت 4:19 ص.- موعد صلاة الفجر في طنطا، اليوم، في توقيت 4:15 ص.- موعد صلاة الفجر في المنصورة، اليوم، في توقيت 4:13 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، في توقيت 4:17 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، في توقيت 4:20 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، في توقيت 4:15 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، في توقيت 4:29 ص.- موعد صلاة الفجر في الغردقة، اليوم، في توقيت 4:09 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، في توقيت 4:10 ص.- موعد صلاة الفجر في الزقازيق، اليوم، في توقيت 4:13 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، في توقيت 4:20 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، في توقيت 4:18 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، في توقيت 4:15 ص.- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، في توقيت 4:18 ص.- موعد صلاة الفجر في شلاتين، اليوم، في توقيت 4:07 ص.