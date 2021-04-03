مقدم استجواب أسامة هيكل في البرلمان: مخالفاته المالية أصبحت حديث الشارع

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومقدم الاستجواب ضد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام في البرلمان، إن الوزير اتخذ الاصطدام منهجا في التعامل سواء مع المؤسسات الإعلامية الثلاث أو أعضاء مجلس النواب.وأضاف لـ"الدستور"، أن اللجنة انتظرت خلال الـ45 يوما أن يرد "هيكل" عليهم بتعديل فى سياساته أو اهتمام بما جاء في تقرير اللجنة وانتقادات، بل أرسل رسالة سلبية مفادها عدم الاهتمام، مشيرا إلى أن استهجانه لاستدعاء المجلس تحول من استياء ليس من نواب اللجنة فقط أو من الجلسة العامة للنواب بل من رئيس المجلس ذاته، قائلا: "المجلس تعامل بسعة صدر لفترة كبيرة ولكن هو ماطل فى المثول أمامه.وتابع: "انتقاداتنا مبنية على حقائق بارتكاب أخطاء متتالية منها الجمع بين عملين خلال وجوده بمجلس النواب وأيضا الآن بين عمله كوزير للدولة ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي وهو ما يجعله تزاوج فج وغير مقبول، فضلا عن مخالفات مالية جسيمة أصبحت حديث الشارع المصري".