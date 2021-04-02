أسامة هيكل في مصيدة البرلمان.: صراعاته الخاصة تضر الدولة ولا تفيدها

كشفت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، في تقرير لها، أن وزارة الدولة للإعلام، والتي يتولي حقيبتها أسامة هيكل، حملت ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال 6 أشهر منها 80 مليون جنيه أصولا.وقالت اللجنة في تقريرها: ورغم ذلك لم تحقق الوزارة أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.وأكد التقرير، أن هناك اصطدامة وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.