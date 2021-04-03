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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

السبت 03/أبريل/2021 - 05:41 ص
الدواجن
الدواجن
هبه محمد
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أسعار الدواجن من ضمن اهتمامات المواطن في الوقت الحالي، وترتفع عمليات البحث مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين أصحاب مزارع الدجاج عن سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021 في الأسواق، حيث إن سعر الدواجن وأسعار الكتاكيت مستقرة بنسبة كبيرة جدًا في الأسواق، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر العالم والبلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، ولكن بورصة الدواجن بأكملها لم تتأثر من تلك الأزمة العالمية.

ونظرًا لأهمية الموضوع لدى الكثير من المواطنين وأصحاب مزارع الدجاج ويوميًا يقوم البعض بالبحث على محركات الإنترنت بموقع جوجل، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير والتي تضم سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021 في مصر، وأسعار الكتاكيت، وتلك الأسعار وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية عبد العزيز السيد.

أسعار الدواجن اليوم السبت 3-4-2021 في مصر

بلغ سعر الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 29 إلى 31 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار الدواجن البلدي في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 35 إلى 38 جنيها للكيلو.

وشهد سعر كيلو البانية في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 80 جنيها.

وبلغ سعر الدبابيس في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 42 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو كبد الفراخ في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 38 جنيها.

وسجل سعر أوارك الفراخ في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 39 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم 

تتراوح أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 6 جنيهات - 9 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 36 جنيها - 37 جنيها.

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