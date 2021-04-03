سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-4-2021
السبت 03/أبريل/2021 - 07:43 ص
هبه محمدطباعة
يهتم الكثير منا بأسعار العملات يوميًا ومن ضمنها سعر الريال السعودي، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي وهو سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-4-2021.
تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
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سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-4-2021 في البنوك المصريةأولًا - سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIBوشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندريةوسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك مصربلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركةوسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.
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