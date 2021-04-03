سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-4-2021

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك البركة وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.



قد يهمك.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.





سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وتداول سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.