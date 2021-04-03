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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-4-2021

السبت 03/أبريل/2021 - 07:43 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
هبه محمد
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يهتم الكثير منا بأسعار العملات يوميًا ومن ضمنها سعر الريال السعودي، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي وهو سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-4-2021.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-4-2021 في البنوك المصرية

أولًا - سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.

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سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وتداول سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

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