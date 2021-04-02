جومانا مراد تستقبل عزاء نجلتها بالزمالك (صور)

استقبلت الفنانة جومانا مراد عزاء نجلتها بأحد الأماكن بمنطقة الزمالك.وحرص عدد من نجوم الفن وأصداقاء وأقارب الفنانة جومانا مراد على تقديم واجب العزاء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد قد توفيت، يوم الاثنين الماضى، وأعلنت عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".