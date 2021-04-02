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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«شورت وفانلة وكاب».. أحدث ظهور للأمير هاري رفقة كلبه (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:25 م
الأمير هاري
الأمير هاري
إسلام جمال
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شوهد الأمير هاري في نزهة على شاطئ البحر مع كلبه، دون زوجته ميجان ماركل، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وارتدى الأمير هارى- الذي ينتظر مولودا جديدا في القريب- ملابس صيفية بشكل كامل، حيث ارتدى شورت مع تيشرت أبيض ونسق معهما كاب ونظارة شمسية، وكان مع الأمير كلبه "بولا"، الذي تم تبنيه بعد فترة وجيزة من حفل زفافه عام 2018، وسُمي على اسم العملة الوطنية لبوتسوانا.

وذهب الأمير حافي القدمين في نزهة في سانتا باربرا، كاليفورنيا، حيث يعتبر الظهور الأول بعد أزمة التصريحات الأخيرة.

وهذا هو الظهور الأول بعد أن أعلن الأمير هاري عن وظيفته، حيث شغل منصبًا تنفيذيًا في شركة "BetterUp" الناشئة، حيث سيساعد في الترويج لتطبيق تستخدمه الشركات العملاقة، بما في ذلك هيلتون وفيسبوك وشركة النفط شيفرون لتحسين رفاهية موظفيها.

ورفض أليكسي روبيشو، الرئيس التنفيذي للشركة، الإفصاح عن المبلغ الذي سيدفعه للأمير هارى، حيث تعتبر المرة الأولى التى يعمل فيها أحد أفراد العائلة المالكة بوظيفة خارج القصر الملكى.

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