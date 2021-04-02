رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حكاية «فتاة الهرم».. حاول صديقها معاشرتها بالقوة فمزقت جسده بالطعنات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:20 م
جريدة الدستور
ندي حمدي
طباعة
أدلت المتهمة بقتل صديقها عقب مقاومتها اغتصابه لها باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، حيث قررت أنها كانت تقيم برفقته وتوجد بينهما علاقة عاطفية، ولكنه حاول معاشرتها بالقوة فانهالت عليه بالطعنات.

وأضافت المتهمة أنها تعرفت على صديقها عبر "فيسبوك"، وأنها كانت تحضر من محافظة الإسكندرية للإقامة معه في شقته، وكانت العلاقة بينهما بالتراضي واستمر الأمر دون أي خلاف لعدة أشهر، وكانت تقضي مع صديقها يومين أو ثلاثة في الأسبوع، وظلت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى فوجئت بمحاولة صديقها معاشرتها، ولكنها رفضته لتعبها فحاول الاعتداء عليها بالقوة.

وأضافت الفتاة في تحقيقات النيابة أنها حاولت تهدئة صديقها، لأنها كانت تعاني من الإجهاد، لكنه كان في حالة عدم اتزان من تأثير تعاطيه المخدرات، فلم تجد أمامها سوى السكين الذي غرسته في صدره فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات بعد دقائق من الطعن، أثناء نقله إلى المستشفى.

وتابعت الفتاة أنها لم تكن تقصد قتله والدليل على صدق روايتها أنها حاولت إسعافه ونقلته بمعاونة الجيران إلى مستشفى الهرم، لكنها فوجئت بأنه توفى بعدما وقع الطبيب الكشف عليه، وقال لها: "البقاء لله"، عندها أخبرت الفتاة أفراد الأمن الإداري في المستشفى بأنها شقيقة الشاب المتوفى وتظاهرت بالاتصال الهاتفي حتى هربت من المستشفى.

أفادت تحقيقات النيابة بأن شقيق المجني عليه قال في التحقيقات إنه ليس لديه شقيقات فتيات وإنه تعجب من وجود فتاة معه في الشقة وتدعي أنها شقيقته، لكنه أكد أن شقيقه كان يقيم في الشقة بمفرده، وتبين من التحقيقات أن صديقته هي التي نفذت الجريمة ثم ادعت أمام الجيران أنها شقيقته طوال مدة إقامتها معه في الشقة.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث ألقت القبض على المتهمة بعد ساعات من الجريمة وبمواجهتها اعترفت بأنها أخبرت هي وصديقها الجيران بأنهما شقيقان حتى تضمن وجودها داخل الشقة دون أي اعتراض من الجيران حتى اكتشف الجيران الأمر بعد الوفاة.

موضوعات متعلقة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

قنوات «الوطنية للإعلام» تنهي استعداداتها لبث احتفالية نقل المومياوات

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
المزيد

الثقافة

«زورت شهادة الإعدادية».. الكذبة التى وقع فيها الكاتب الساخر محمد راضى

«نافذة على الأدب المصرى».. ندوة بالمركز الثقافى الروسي بالإسكندرية

المرأة فى القرن الماضي.. أسبوع ثقافي بالمنيا

أشكال الكتابة عند الشعراء بثقافة المنيا