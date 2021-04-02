موسكو تهدد بإتخاذ إجراءات في حال تدخل الغرب عسكريا بأوكرانيا

هددت روسيا، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات في حال تدخل الغرب عسكريا في أوكرانيا، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.وصرَّح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو بأن الحديث عن صراع مرتقب بين روسيا وأوكرانيا من محض الخيال، مشددًا على أن بلاده ليست مهتمة بمواجهة عسكرية مع الجانب الأوكراني.وقال رودينكو، اليوم: "أنا متأكد من أن الحديث عن صراع قادم بين أوكرانيا وروسيا لا أساس له من الصحة ومزيف تنشره بشكل أساسي السلطات الأوكرانية، فروسيا ليست مهتمة بأي صراع مع أوكرانيا وخاصة الصراع العسكري".