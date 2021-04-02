إصابة 5 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلى في نابلس

أصيب 5 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرقي المدينة الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.وأكدت المصادر إصابة خمسة شباب بالرصاص الحي ثلاث منها في القدم، وإصابتين في البطن والظهر ونقلت جميعها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.