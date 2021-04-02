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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ازدياد خسائر المحاصيل 3 مرات جراء الجفاف فى أوروبا خلال 50 عامًا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ازدادت الخسائر في المحاصيل جراء موجات الحر والجفاف بواقع ثلاث مرات خلال السنوات الخمسين الأخيرة في أوروبا، وفق دراسة حديثة تؤشر إلى أهمية التفكير في محاصيل قادرة على التكيف مع التغير المناخي.

وفي الدراسة التي نشرتها مجلة "إنفايرومنتل ريسرتش ليترز"، استند الباحثون إلى بيانات عن الإنتاج الزراعي والأحداث المناخية القصوى (جفاف وموجات حر أو برد وفيضانات) في 28 بلدًا أوروبيًا (بلدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا) بين 1961 و2018.

وترتبط التبعات الأبرز بموجات الجفاف والحر، إذ خلصت الدراسة إلى أن "فداحة الأثر الناجم عن الجفاف وموجات الحر على الإنتاج الزراعة ارتفعت بما يقرب ثلاثة أضعاف في السنوات الخمسين الأخيرة"، إذ ازدادت نسبة تراجع الإنتاج من 2،2 % في الفترة بين 1964-1990 إلى 7.3% بين 1991-2015.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة تيريزا براس من جامعة نوفا للعلوم والتكنولوجيا في لشبونة: "رغم ازدياد مردود المحاصيل الزراعية الأوروبية بنسبة تقرب من 150% بين الفترتين 1964-1990 و1991-2015، لاحظنا أن موجات الجفاف والحر كانت لها آثار أكثر خطورة خلال الفترة الأحدث على مختلف أنواع المحاصيل".

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