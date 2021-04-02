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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:34 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من موظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، والذي وضعته وزارة المالية كل شهر منذ بداية أزمة كورونا كإجراء احترازي منع تفشي المرض بين المواطنين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول صرف المرتبات والحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عن مؤخرا.

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

جاء من ضمن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وضع جدول زمني لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل ورواتب موظفي الدولة، وذلك لعدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين خاصة كبار السن حيث تنتقل العدوى عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم أو التعامل المباشر مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم دون اتخاذ الإجراءات الواقية أو الوجود في أماكن مزدحمة مغلقة دون إتباع إجراءات السلامة العالمية التي وضعتها منظمة الصحة.

مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة

منذ اندلاع جائحة كورونا في مصر تعلن وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد صرف أجور العاملين بالدولة حيث تم تقسيم صرف رواتب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لها في جدول زمني حيث يتم صرف رواتب شهر أبريل خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل حيث يستطيع موظفي 33 وزارة وهيئة صرف رواتبهم يوم 26 وموظفي 20 وزارة وهيئة تابعة لهم صرف رواتبهم يوم 27 أبريل و صرف رواتبهم موظفي 13 وزارة وهيئة يوم 28 إبريل وباقي الوزارات يوم 29 أبريل، وذلك لضمان منع التكدسات أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومن ثم تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين.

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موعد صرف رواتب العاملين بالدولة وفقا الزيادة السنوية ٢٠٢١

تضع وزارة المالية جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، وتعكف حاليا على حساب زيادة رواتب الموظفين و العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا الزيادة السنوية التي تم الإعلان عنها حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وذلك التوأم مع معدلات التضخم وفقا للموازنة العامة للدولة حيث يمكن صرف زيادة الرواتب مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو المقبل.

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