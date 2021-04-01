رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالفيديو والصور.. انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف في مدينتي

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:23 م
انطلاق بطولة مصر
انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف في مدينتي
طباعة

انطلقت صباح اليوم بطولة مصر المفتوحة للجولف Egyptian Amateur Open ، وذلك برعاية مجموعة طلعت مصطفى . وجمعت البطولة المقامة بنادي مدينتي للجولف، خلال الفترة من 1 إلى 3 إبريل الجاري، عشاق اللعبة من عدة دول عربية وأجنبية للمشاركة بأكبر بطولة رسمية في مصر.

وأشاد المشاركون في البطولة بمستوى ملاعب الجولف بمدينتي ، والتي صممها أشهر مصمم ملاعب جولف في العالم، وتديره واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .

وتعد بطولة مصر المفتوحة للجولف للهواة، أقدم بطولة رسمية للجولف في مصر، بتاريخ يمتد منذ أكثر من 100 عام عقدت خلالها 93 مرة، ويشارك بالبطولة 52 لاعبًا منهم عدد من اللاعبين غير المصريين مثل الألماني بيتر روس المدير المالي لشركة مرسيدس بنز، و6 لاعبين من المنتخب القومي لتونس ولاعبين من البحرين، وسفيرا دولتي تنزانيا وجنوب إفريقيا، وتقام البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 1 إلى 3 إبريل الجاري.

وأعرب بيتر روس المدير المالي لشركة مرسيدس بنز، وأحد المشاركين ببطولة مصر المفتوحة للجولف، عن سعادته للمشاركة في أكبر بطولة للجولف للهواة في مصر؛ لتعلقه وشغفه باللعبة وحرصه على المشاركة بالبطولات المحلية والدولية التي تنظم في مصر، مشيدًا بمستوى تنظيم بطولة مصر المفتوحة للجولف، ومستوى البنية التحتية المتوافرة من الملاعب مثل ملعب مدينتي، والذي يعتبره من أفضل الملاعب التي لعب عليها خلال مشاركته محليًا ودوليًا، ولذا يتطلع للفوز بهذه البطولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

تردد قنوات الأطفال| تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة فى أحداث «سلة الأهلى والزمالك»


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
المزيد

الثقافة

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»

أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور