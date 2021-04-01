بالفيديو والصور.. انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف في مدينتي

انطلقت صباح اليوم بطولة مصر المفتوحة للجولف Egyptian Amateur Open ، وذلك برعاية مجموعة طلعت مصطفى . وجمعت البطولة المقامة بنادي مدينتي للجولف، خلال الفترة من 1 إلى 3 إبريل الجاري، عشاق اللعبة من عدة دول عربية وأجنبية للمشاركة بأكبر بطولة رسمية في مصر.وأشاد المشاركون في البطولة بمستوى ملاعب الجولف بمدينتي ، والتي صممها أشهر مصمم ملاعب جولف في العالم، وتديره واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .وتعد بطولة مصر المفتوحة للجولف للهواة، أقدم بطولة رسمية للجولف في مصر، بتاريخ يمتد منذ أكثر من 100 عام عقدت خلالها 93 مرة، ويشارك بالبطولة 52 لاعبًا منهم عدد من اللاعبين غير المصريين مثل الألماني بيتر روس المدير المالي لشركة مرسيدس بنز، و6 لاعبين من المنتخب القومي لتونس ولاعبين من البحرين، وسفيرا دولتي تنزانيا وجنوب إفريقيا، وتقام البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 1 إلى 3 إبريل الجاري.وأعرب بيتر روس المدير المالي لشركة مرسيدس بنز، وأحد المشاركين ببطولة مصر المفتوحة للجولف، عن سعادته للمشاركة في أكبر بطولة للجولف للهواة في مصر؛ لتعلقه وشغفه باللعبة وحرصه على المشاركة بالبطولات المحلية والدولية التي تنظم في مصر، مشيدًا بمستوى تنظيم بطولة مصر المفتوحة للجولف، ومستوى البنية التحتية المتوافرة من الملاعب مثل ملعب مدينتي، والذي يعتبره من أفضل الملاعب التي لعب عليها خلال مشاركته محليًا ودوليًا، ولذا يتطلع للفوز بهذه البطولة.