العمليات المشتركة بالعراق: لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، عن وجود درجات وظيفية للقوات الأمنية لأهالي قضاء سنجار بمحافظة نينوى ضمن موازنة 2021، فيما أكد أنه لا يمكن عودة المظاهر المسلحة للقضاء.وقال المتحدث باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز": "إن الحكومة ماضية باتفاق سنجار وعازمة على تطبيقه"، لافتًا إلى "عدم السماح بتواجد أي عنصر من المظاهر المسلحة".وأكد أنه "لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار غير الجهات التي تم الاتفاق عليها"، موضحًا: "إن القوات الأمنية لديها القدرة والسيطرة على القضاء".وأشار إلى أن "هناك درجات وظيفية لأهالي سنجار ضمن الموازنة العام الحالي فيما يخص القوات الأمنية"، مؤكدًا أن "الحكومة جادة في فتح مراكز الجنسية والمحاكم".وشهد العام الماضي توقيع اتفاق بشأن سنجار، يتضمن تولي الشرطة المحلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات حصرا مسئولية الأمن في داخل القضاء، ويتم إبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء.