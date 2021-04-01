رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العمليات المشتركة بالعراق: لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:28 م
المظاهر المسلحة في
المظاهر المسلحة في سنجار
أ ش أ
طباعة
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، عن وجود درجات وظيفية للقوات الأمنية لأهالي قضاء سنجار بمحافظة نينوى ضمن موازنة 2021، فيما أكد أنه لا يمكن عودة المظاهر المسلحة للقضاء.

وقال المتحدث باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز": "إن الحكومة ماضية باتفاق سنجار وعازمة على تطبيقه"، لافتًا إلى "عدم السماح بتواجد أي عنصر من المظاهر المسلحة".

وأكد أنه "لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار غير الجهات التي تم الاتفاق عليها"، موضحًا: "إن القوات الأمنية لديها القدرة والسيطرة على القضاء".

وأشار إلى أن "هناك درجات وظيفية لأهالي سنجار ضمن الموازنة العام الحالي فيما يخص القوات الأمنية"، مؤكدًا أن "الحكومة جادة في فتح مراكز الجنسية والمحاكم".

وشهد العام الماضي توقيع اتفاق بشأن سنجار، يتضمن تولي الشرطة المحلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات حصرا مسئولية الأمن في داخل القضاء، ويتم إبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
المزيد

الثقافة

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»

أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور