السفير الألماني يؤكد تطلعه لمزيد من التعاون الاستثماري مع مصر

أكد سفير المانيا لدي مصر الدكتور سيريل نون، اليوم الخميس، تطلعه لمزيد من التعاون الاستثماري بين مصر وألمانيا.وأشار السفير الألماني، إلى أن الإسكندرية تعد مركزا هاما لجذب الاستثمارات، وقال: إنه يجرى التواصل مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية الألمانية.جاء ذلك في خلال لقاء السفير الألماني مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون والعلاقات المستقبلية على مختلف الأصعدة، خاصة الجانب الاستثماري.بدوره، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدا عمق وقوة العلاقات بين مصر وألمانيا.كما أعرب عن رغبته في زيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد المحافظ لتذليل أي عقابات قد تواجه تلك الاستثمارات.وفي السياق، ذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة - نشر علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - أن نون قام بزيارة مكتبة الإسكندرية، وشهد اللقاء الحديث عن مشروعات التعاون بين مكتبة الإسكندرية وعدد من الهيئات والمؤسسات الألمانية، منها معرض "ألمانيا بلد المخترعين" الذي نظمته المكتبة بالتعاون مع معهد جوته.والتقى السفير الألماني مع الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حيث استعرض الفقي دور مكتبة الإسكندرية الدولي باعتبارها مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة والتفاعل بين الحضارات، مؤكدا أن المكتبة تركز جهودها على دعم الثقافة والفنون والآداب والحفاظ على التراث.وأهدى الفقي، السفير سيريل نون عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، منها كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".