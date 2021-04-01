ليبيا: الدبيبة ألغى جميع قرارات الحكومات السابقة منذ منحه الثقة

قال الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، اليوم الخميس، إن قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإلغاء كل قرارات الحكومات السابقة سواء المؤقتة أم الوفاق بعد منحه الثقة من قبل البرلمان، تندرج تحته قرارات وتعيينات وزارة الخارجية وغيرها.وأوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية خلال مؤتمر صحفي من طرابلس، مساء اليوم، إن الحكومة مستمرة في متابعة فتح الطريق ودعم لجنة "5+5" وتوحيد الجيش الليبي.وشدد الناطق باسم حكومة الوحدة على ضرورة قيام مجلس النواب بالتعجيل باعتماد الميزانية لتقوم الحكومة بالإبقاء بالتزاماتها.وقال حمودة إن قرار رفع الدعم عن المحروقات ما زال قيد الدرس لدى اللجنة المشكلة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات عاجلة لدعم ذوي الدخل المحدود.وأشار الناطق باسم الحكومة إلى تخصيص مبلغ مالي لدعم الشركة العامة للكهرباء وتجاوز كل العراقيل والمشاكل.