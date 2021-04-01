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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

410 ملايين جنيه لتطوير مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العيني

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:33 م
مستشفى قصر العيني
مستشفى قصر العيني
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التكلفة الكلية التقديرية لتطوير مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العيني وإعادة تجهيزه، تصل إلى نحو 410 ملايين جنيه ، وتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 320 مليونا والثانية إلى 90 مليون جنيه، بطاقة استيعابية للمستشفى في المرحلتين تشمل 135 سريرا، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارٍ تشغيلها، على أن تنتهي المرحلة الثانية في العام المقبل.

جاء ذلك خلال جولة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة بنها 202021 وأعمال تطوير مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العيني.

وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جامعة بنها، متابعة كل من موقع المرحلة الأولى من مستشفى الجامعة التخصصي، وتطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى مبنى كلية التربية الرياضية وكلية العلاج الطبيعي ومبنى المعامل المركزية، كما شملت الزيارة متابعة أعمال إنشاء مخازن جامعة بنها بأرض الجامعة.

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