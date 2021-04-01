باكستان تستبعد إغلاق المساجد خلال شهر رمضان

قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء للوئام الديني والشرق الأوسط، محمد طاهر أشرفي: إنه ليس هناك أي اقتراحات قيد الدراسة حول إغلاق المساجد خلال شهر رمضان المبارك.وأضاف «أشرفي»- وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس- أن المساجد عبر البلاد ستظل مفتوحة تحت إجراءات التشغيل القياسية الصارمة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أن المساجد ستضمن تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية والتدابير الوقائية ضد الوباء، ولفت إلى أن دار الإفتاء الباكستاني يجيز تطعيم اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، وحث الجميع على تلقي اللقاح ضد الجائحة.