1236 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل ألف و236 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 323 ألفًا و43 مُصابًا.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية- أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 313 ألفًا و628 شخصًا، عقب تسجيل ألف و308 حالات تعافٍ جديدة منذ أمس الأربعاء.وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و257 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 20 ألفًا و93 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و388 ألفًا و505 اختبارات منذ تفشي الوباء في مارس الماضي.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب ما يزيد على 129 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و830 ألف شخص حتى الآن.