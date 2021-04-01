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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد بدء التقديم.. شروط ومزايا وطبيعة العمل كمعاون شرطة

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:49 م
الداخلية
الداخلية
جميلة على
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أعلنت وزارة الداخلية بدء تلقى دفعة جديدة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بوظيفة "معاون شرطة" من الحاصلين على الإعدادية بنات وبنين.

"الدستور" ترصد طبيعة تلك الوظيفة وشروطها ومميزاتها.

طبيعة العمل فنية بالدرجة الأولى
أكدت مصادر من وزارة الداخلية لـ"الدستور" أن خريجى معهد معاونى الأمن سيكونون فنيين وسيتم توزيعهم على كل إدارات الوزارة كفنيين حسب تخصصهم، خاصة فى قطاعات المرور والجوازات والحماية المدنية والمطارات والبحث الجنائى.

الشريحة المستهدفة
أكدت المصادر لـ"الدستور" أن الشريحة المستهدفة هي الشريحة التى تنتمى لطبقة اجتماعية محدودة لا يمكنها استكمال تعليم أبنائها وتطوير مهاراتهم العلمية، لذا ستتولى الوزارة تعليم هؤلاء الشباب على أحدث وسائل التكنولوجيا لحمايتهم من الانحراف.

عدد الدفعة
أكدت المصادر أن المطلوب في الدفعة 1500 طالب وطالبة، وأن ترقياتهم ستكون على 6 درجات، كالتالى: معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان، ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز، وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن.

التقديم للذكور والإناث بدءً من يوم السبت لمدة شهر.

شروط التقديم
-ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها – وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.
- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.
- أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
- وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور" - وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.
- وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى - وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

المزايا
وبالنسبة للمزايا للمتقدمين تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.
– يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.
– الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.
– يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية.
– الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ومن المقرر أن تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى: (معهد معاوني الأمن بطره "ذكور – إناث" – معهد معاوني الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادي النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور").. وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 342021 وحتى يوم الإثنين الموافق 352021 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء يوميًا ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.. علمًا بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية.

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