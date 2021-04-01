15 صورة لأزياء فرعونية رصدتها عدسة شادي عبد السلام

"صانع المومياء، عبقري الصورة"، ألقاب حصدها المخرج الراحل شادي عبد السلام، الذى اشتهر بتقديم الشخصية الفرعونية في أفلامه بصورة نراها على جدران المعابد، بسبب الدقة في اختيار الملابس، إضافة لاختياره نجوم تجسد شخصية الفرعون.قدم "عبد السلام" فيلم "المومياء" أحد أهم الأفلام العربية في تاريخ السينما، أظهر ملابس الفراعنه والألوان المستخدمه وطريقة ارتداء الأزياء وغيرها من التفاصيل الدقيقة التى لا تغيب عن ذهن مخرج مصري يعشق ترابها، مواليد مدينه المنيا.قدم فيلم "الفلاح الفصيح" عام 1970 المأخوذ عن إحدى البرديات الفرعونية القديمة والمعروفة باسم "شكوى الفلاح الفصيح"، وفاز بجائزة السيدالك في فينسيا لنفس العام، وكان سيقدم الفنان محمد صبحي معه فيلم "اخناتون" لكنه لم يكتمل وتم عقد بروفات تحضيرية مع الفنان محمد صبحي، لتظهر صور له وهو يتقمص شخصية "إخناتون".وفي هذه السطور، جمعنا 15 صورة توضح عبقرية شادي عبد السلام في الأزياء الفرعونية والقرب من الملامح.