وزير الداخلية الألمانى لا يرغب فى تلقى لقاح أسترازينيكا

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أنه لا يعتزم تلقي لقاح أسترازينيكا المخصص حاليًا بصفة خاصة لكبار السن، وذلك وفقًا لتصريحات متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس.وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت من قبل أن زيهوفر رفض مناشدة وزير الصحة الألمانى، ينس شبان، التي وجهها لجميع زملائه في مجلس الوزراء من كبار السن بتلقى اللقاح، وقال زيهوفر، لصحيفة "بيلد": "لن أسمح بفرض الوصاية علىّ".وكانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتبعت، مساء أمس الأول الثلاثاء، توصية اللجنة الدائمة للتطعيمات بالاقتصار على استخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.ويتنسى للأشخاص الأصغر سنًا أخذ اللقاح أيضًا بعد استشارة الطبيب، وعلى مسئوليتهم الشخصية.