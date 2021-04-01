عناوين أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الجيزة

تقدم لكم" الدستور" عناوين الأماكن التابعة لمحافظة الجيزة، التي تقدم تطعيم شلل الأطفال، خلال الحملة القومية الثانية والتي جاءت على النحو التالي:الشيخ زايد: مستسشفى الشيخ زايد التخصصي- الشيخ زايد.المهندسين: فاكسيرا- شارع البطل أحمد عبد العزيز - الدقي.ميت عقبة: مركز صحة ميت عقبة- 302 شارع السودان - المطار - امبابة - الجيزة.مدينة 6 أكتوبر: المركز الطبى بشرق الفيوم- بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر.الصف: المركز المتميز بالأخصاص- الأخصاص القبلية، الصف بالجيزة.الهرم: مركز طبي نزلة السمان- ميدان أبو الهول بجوار كوبري أبو طالب.الهرم: مركز طبي كفر نصار- كفر نصار - القاهرة - الجيزة.بولاق الدكرور: مركز طبي كفر طهرمس- أول شارع الملكة متفرع من طريق كفر طهرمس.بولاق الدكرور: مركز طبي بولاق الحضر- 5 كوبري الخشب شارع بين العمارتين.جنوب الجيزة: مركز طبي المنيب- شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب.الوراق: مركز طبي طناش- شارع مدرسة طناش.شمال الجيزة: مركز طبي غرب المطار- شارع جمال عبد الناصر- امبابة.شمال الجيزة: مركز طبي عزيز عزت- مساكن عزيز عزت - امبابة.العمرانية: مركز الطلبية- 338 شارع الهرم - الجيزة.العمرانية: مركز الكونيسة- امتداد شارع عتمان محرم.كرداسة: مركز المعتمدية- قرية المعتمدية.أبو النمرس: مركز شبرامنت- قرية شبرانمت.أطفيح: مركز صول- قرية صول.شمال العياط: مركز كفر ترك- قرية كفر ترك.البدرشين: مركز الطرفاية- قرية الطرفاية.شرق القناطر: مركز نكلا- قرية نكلا.أوسيم: مركز طبي البراجيل- البراجيل - مركز أوسيم - الجيزة.الواحات البحرية: وحدة الباويطي الطبية- الباويطي - مركز الواحات البحرية.غرب القناطر: مركز بهرمس- قرية بهرمس.