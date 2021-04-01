عناوين أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الجيزة
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:58 م
تقدم لكم" الدستور" عناوين الأماكن التابعة لمحافظة الجيزة، التي تقدم تطعيم شلل الأطفال، خلال الحملة القومية الثانية والتي جاءت على النحو التالي:
الشيخ زايد: مستسشفى الشيخ زايد التخصصي- الشيخ زايد.
المهندسين: فاكسيرا- شارع البطل أحمد عبد العزيز - الدقي.
ميت عقبة: مركز صحة ميت عقبة- 302 شارع السودان - المطار - امبابة - الجيزة.
مدينة 6 أكتوبر: المركز الطبى بشرق الفيوم- بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر.
الصف: المركز المتميز بالأخصاص- الأخصاص القبلية، الصف بالجيزة.
الهرم: مركز طبي نزلة السمان- ميدان أبو الهول بجوار كوبري أبو طالب.
الهرم: مركز طبي كفر نصار- كفر نصار - القاهرة - الجيزة.
بولاق الدكرور: مركز طبي كفر طهرمس- أول شارع الملكة متفرع من طريق كفر طهرمس.
بولاق الدكرور: مركز طبي بولاق الحضر- 5 كوبري الخشب شارع بين العمارتين.
جنوب الجيزة: مركز طبي المنيب- شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب.
الوراق: مركز طبي طناش- شارع مدرسة طناش.
شمال الجيزة: مركز طبي غرب المطار- شارع جمال عبد الناصر- امبابة.
شمال الجيزة: مركز طبي عزيز عزت- مساكن عزيز عزت - امبابة.
العمرانية: مركز الطلبية- 338 شارع الهرم - الجيزة.
العمرانية: مركز الكونيسة- امتداد شارع عتمان محرم.
كرداسة: مركز المعتمدية- قرية المعتمدية.
أبو النمرس: مركز شبرامنت- قرية شبرانمت.
أطفيح: مركز صول- قرية صول.
شمال العياط: مركز كفر ترك- قرية كفر ترك.
البدرشين: مركز الطرفاية- قرية الطرفاية.
شرق القناطر: مركز نكلا- قرية نكلا.
أوسيم: مركز طبي البراجيل- البراجيل - مركز أوسيم - الجيزة.
الواحات البحرية: وحدة الباويطي الطبية- الباويطي - مركز الواحات البحرية.
غرب القناطر: مركز بهرمس- قرية بهرمس.
الشيخ زايد: مستسشفى الشيخ زايد التخصصي- الشيخ زايد.
المهندسين: فاكسيرا- شارع البطل أحمد عبد العزيز - الدقي.
ميت عقبة: مركز صحة ميت عقبة- 302 شارع السودان - المطار - امبابة - الجيزة.
مدينة 6 أكتوبر: المركز الطبى بشرق الفيوم- بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر.
الصف: المركز المتميز بالأخصاص- الأخصاص القبلية، الصف بالجيزة.
الهرم: مركز طبي نزلة السمان- ميدان أبو الهول بجوار كوبري أبو طالب.
الهرم: مركز طبي كفر نصار- كفر نصار - القاهرة - الجيزة.
بولاق الدكرور: مركز طبي كفر طهرمس- أول شارع الملكة متفرع من طريق كفر طهرمس.
بولاق الدكرور: مركز طبي بولاق الحضر- 5 كوبري الخشب شارع بين العمارتين.
جنوب الجيزة: مركز طبي المنيب- شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب.
الوراق: مركز طبي طناش- شارع مدرسة طناش.
شمال الجيزة: مركز طبي غرب المطار- شارع جمال عبد الناصر- امبابة.
شمال الجيزة: مركز طبي عزيز عزت- مساكن عزيز عزت - امبابة.
العمرانية: مركز الطلبية- 338 شارع الهرم - الجيزة.
العمرانية: مركز الكونيسة- امتداد شارع عتمان محرم.
كرداسة: مركز المعتمدية- قرية المعتمدية.
أبو النمرس: مركز شبرامنت- قرية شبرانمت.
أطفيح: مركز صول- قرية صول.
شمال العياط: مركز كفر ترك- قرية كفر ترك.
البدرشين: مركز الطرفاية- قرية الطرفاية.
شرق القناطر: مركز نكلا- قرية نكلا.
أوسيم: مركز طبي البراجيل- البراجيل - مركز أوسيم - الجيزة.
الواحات البحرية: وحدة الباويطي الطبية- الباويطي - مركز الواحات البحرية.
غرب القناطر: مركز بهرمس- قرية بهرمس.