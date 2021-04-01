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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عناوين أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال في الجيزة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:58 م
جريدة الدستور
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تقدم لكم" الدستور" عناوين الأماكن التابعة لمحافظة الجيزة، التي تقدم تطعيم شلل الأطفال، خلال الحملة القومية الثانية والتي جاءت على النحو التالي:

الشيخ زايد: مستسشفى الشيخ زايد التخصصي- الشيخ زايد.

المهندسين: فاكسيرا- شارع البطل أحمد عبد العزيز - الدقي.

ميت عقبة: مركز صحة ميت عقبة- 302 شارع السودان - المطار - امبابة - الجيزة.

مدينة 6 أكتوبر: المركز الطبى بشرق الفيوم- بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر.

الصف: المركز المتميز بالأخصاص- الأخصاص القبلية، الصف  بالجيزة.

الهرم: مركز طبي نزلة السمان- ميدان أبو الهول بجوار كوبري أبو طالب.

الهرم: مركز طبي كفر نصار- كفر نصار - القاهرة - الجيزة.

بولاق الدكرور: مركز طبي كفر طهرمس- أول شارع الملكة متفرع من طريق كفر طهرمس.

بولاق الدكرور: مركز طبي بولاق الحضر- 5 كوبري الخشب شارع بين العمارتين.

جنوب الجيزة: مركز طبي المنيب- شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب.

الوراق: مركز طبي طناش- شارع مدرسة طناش.

شمال الجيزة: مركز طبي غرب المطار- شارع جمال عبد الناصر- امبابة.

شمال الجيزة: مركز طبي عزيز عزت- مساكن عزيز عزت - امبابة.

العمرانية: مركز الطلبية- 338 شارع الهرم - الجيزة.

العمرانية: مركز الكونيسة- امتداد شارع عتمان محرم.

كرداسة: مركز المعتمدية- قرية المعتمدية.

أبو النمرس: مركز شبرامنت- قرية شبرانمت.

أطفيح: مركز صول- قرية صول.

شمال العياط: مركز كفر ترك- قرية كفر ترك.

البدرشين: مركز الطرفاية- قرية الطرفاية.

شرق القناطر: مركز نكلا- قرية نكلا.

أوسيم: مركز طبي البراجيل- البراجيل - مركز أوسيم - الجيزة.

الواحات البحرية: وحدة الباويطي الطبية- الباويطي - مركز الواحات البحرية.

غرب القناطر: مركز بهرمس- قرية بهرمس.

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