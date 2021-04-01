الاتحاد الإفريقي يُطالب بتحرّك دولي عاجل.. والسبب موزمبيق

دعا الاتحاد الإفريقي اليوم الخميس إلى تحرّك دولي عاجل ومنسّق إثر هجوم جهادي أوقع عشرات القتلى وشرّد الآلاف في مدينة بالما في شمال موزمبيق.وفي 24 مارس سيطر مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي على بالما ونهبوا عددا من المباني وقطعوا رؤوس سكان، ما أجبر الآلاف على الفرار إلى غابة مجاورة.وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في بيان أنه "يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية".وأعرب عن "قلقه البالغ" لوجود جماعات دولية متطرفة في جنوب إفريقيا، داعيا إلى "تحرّك إقليمي ودولي عاجل ومنسّق".