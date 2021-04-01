رابط موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل للحصول على لقاح كورونا
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:21 م
هبه محمدطباعة
ننشر رابط موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل على لقاح كورونا في مصر، فعقب إعلان وزارة الصحة والسكان، عن المنصة الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المواطن الدخول والتسجيل لحجز لقاح كورونا، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص على موقع "جوجل" من قبل الكثير عن خطوات ورابط التسجيل اللقاح في مصر.
وبعد أن ظهر نوع جديد من فيروس كورونا الخطير، الذي بدأ ظهوره في بريطانيا أصبح الجميع في حالة رعب وأكثر إلتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية، تنفيذًا لقرارات الحكومة المصرية خوفًا على صحة المواطنين من الوباء القاتل.
ونظرًا لأهمية الموضوع لدى الجميع واستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت في الفترة الأخيرة وبكثرة من قبل المواطنين، يرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل خطوات ورابط التسجيل اللقاح في مصر.
رابط موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل على لقاح كورونا في مصر
وأطلقت وزارة الصحة والسكان، المنصة الإلكترونية حتى يتمكن المواطن المصري من التسجيل على الموقع، وذلك توفيرًا لوقت المواطنين وتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، وتقوم وزارة الصحة بعمل قوي جدًا حتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير الذي عاود في التفشي من جديد وأصبح أكثر قوة وخطورة عن السابق، ويمكن التسجيل الأن من خلال هذا الرابط الإلكتروني: egcovac.mohp.gov.eg
موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل على لقاح كورونا في مصر
ووفرت وزارة الصحة والسكان على المواطنين الراغبين بالتسجيل لحجز لقاح كورونا في مصر من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها مؤخرًا، ولكن الكثير يبحث في الوقت الراهن عن كيفية التسجيل بالخطواط وما هي البيانات المطلوبة، لذلك تابع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: يجب على المواطن الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح ضد كورونا في مصر 2021 وهو كالتالي: egcovac.mohp.gov.eg.
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خطوات ورابط تسجيل اللقاح في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية
الخطوة الثانية: يجب على المواطن المتقدم للتسجيل كتابة كافة البيانات الخاصة بها حتى يستطيع الحجز، وذلك من خلال ( الاسم بالكامل - رقم الهاتف الخاص بك - الرقم القومي المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها - المنطقة السكانية - أقرب وحدة صحية تابع لها والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها ).