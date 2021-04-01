رابط موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

ننشر رابط موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل على لقاح كورونا في مصر، فعقب إ علان وزارة الصحة والسكان، عن المنصة الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المواطن الدخول والتسجيل لحجز لقاح كورونا، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص على موقع "جوجل" من قبل الكثير عن خطوات ورابط التسجيل اللقاح في مصر.

رابط موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل على لقاح كورونا في مصر

موقع وزارة الصحة المصرية للتسجيل على لقاح كورونا في مصر



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الخطوة الثانية: يجب على المواطن المتقدم للتسجيل كتابة كافة البيانات الخاصة بها حتى يستطيع الحجز، وذلك من خلال ( الاسم بالكامل - رقم الهاتف الخاص بك - الرقم القومي المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها - المنطقة السكانية - أقرب وحدة صحية تابع لها والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها ).