«الكهرباء»: 1.2 مليون طلب لتركيب عدادات كودية حتى نهاية مارس

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد الطلبات التي تم تقديمها لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، حتى انتهاء التقديم أمس الثلاثاء.وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن العدد بلغ 1.2 مليون طلب، وأن إجمالي عدد الوحدات المراد تركيب عدادات بها بلغ 2.4 مليون وحدة، وتم البدء في تركيب العدادات التي انتهت الشركات من عمل المعاينات وتحديد المقايسة الخاصة بتلك المباني.وأشار إلى أن شركات التوزيع تنتظر القرار الخاص بغلق باب التقديم أو مد الفترة مرة أخرى، وهو القرار الذي يصدر من مجلس الوزراء.ويذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت في يوليو الماضي فتح باب التقديم لتركيب عدادات كودية بدلا من الممارسة للمباني المخالفة، وتم مد فترة التقديم 3 مرات تنتهي في 31 مارس الماضي.