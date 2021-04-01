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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنجلاديش تفرض حظرا على المسافرين القادمين من أوروبا و12 دولة أخرى

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:39 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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فرضت بنجلاديش حظرا مؤقتا على المسافرين القادمين من أوروبا ومن 12 دولة أخرى، بعد الإعلان عن تسجيل زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

ومن المقرر أن يدخل الحظر، الذي سوف يستمر لمدة أسبوعين، حيز التنفيذ بعد غد السبت، وأن يستمر حتى 18 من أبريل، بحسب بيان صادر عن هيئة الطيران المدني في بنجلاديش.

وقالت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش إنها سوف تسمح للمسافرين جوا القادمين من بريطانيا - حيث تنخفض معدلات الإصابة بشكل عام عنها في البر الرئيسي الأوروبي - بدخول البلاد.

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