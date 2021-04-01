وزير الصحة الفرنسي: ذروة إصابات كورونا خلال 10 أيام

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لراديو فرانس إنتر، إن البلاد قد تصل إلى ذروة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 خلال سبعة إلى عشرة أيام، بعد أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء عن قيود جديدة لمكافحة الجائحة.وأمر ماكرون بفرض العزل العام الثالث في فرنسا، وقال إن المدارس ستغلق لثلاثة أسابيع في محاولة للتصدي للموجة الثالثة من إصابات كورونا، التي قد تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى.وذكر ماكرون أنه قرر تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بالفعل في العاصمة باريس وقطاعات واسعة من الشمال وأجزاء من الجنوب الشرقي، لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من يوم السبت ولمدة شهر على الأقل.