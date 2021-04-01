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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يربح مع اجتماع «أوبك» بشأن سياسة الإنتاج

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:45 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ نمت الآمال في أن "أوبك" وحلفاءها الذين سيجتمعون في وقت لاحق اليوم سيقررون مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بكورونا في بعض المناطق.

وارتفع خام برنت للتسليم في يونيو 71 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 63.45 دولار للبرميل، بعد أن نزل 2.2% أثناء الليل، وزاد الخام الأمريكي 71
سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 59.87 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3% أمس الأربعاء.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا وقازاخستان، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في وقت لاحق اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له.

وقالت أوراسيا جروب في تقرير بشأن الاجتماع: "النتيجة الأكثر ترجيحا للاجتماع هي عدم حدوث تغييرات كبيرة في الإنتاج".

وأضافت: "يشير الحذر البادي في مناقشات أوبك+ إلى أن أي قرارات بشأن التخفيف ستتأجل على الأرجح إلى اجتماع مايو".

كما تعرضت الأسعار لضغوط إذ خفضت "أوبك+" توقعها لنمو الطلب على النفط للعام الجاري 300 ألف برميل يوميا، ما يجعل من المرجح كثيرا أن يسفر الاجتماع عن مواصلة كبح الإمدادات.

وقال ثلاثة مصادر في "أوبك+" إن اللجنة الفنية المشتركة، التي تسدي النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط التي تضم السعودية وروسيا، لم تصدر أي توصية رسمية أمس الأربعاء.

وتكبح "أوبك+" الإنتاج حاليا بما يزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات، وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا إضافية.

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