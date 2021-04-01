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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4207 إصابات جديدة و129 وفاة بكورونا في بلغاريا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:32 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلغاريا 4 آلاف و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 338 ألفا و426 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 17 ألفا و947 فحصا.. مضيفة أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 129 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و68 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 3869 شخصا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 255 ألفا و692 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 10 آلاف و93 شخصا من بينهم 772 في وحدات العناية المركزة، مضيفة أن عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا يبلغ 69 ألفا و875 شخصا.

وكانت بلغاريا قد أعلنت أمس الأربعاء عن 5176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة.

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