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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1873 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:30 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان ألفا و873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 264 ألفا و854 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفا و219 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 220 ألفا و313 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن 17 مريضا بالفيروس التاجي توفوا على مدار اليومين الماضيين، فيما بلغ عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج منه حتى الآن 25 ألفًا و156 شخصا، منهم 348 مرضى في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.

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