«الكهرباء»: لم يصدر قرار بمد التقديم لتركيب العدادت الكودية حتى الآن

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدم صدور قرار جديد لمد فترة التقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى الآن بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه وفق القرار السابق في شهر يناير الماضي فإن اليوم هو الأخير للتقديم ولا يوجد أي قرار جديد حتى الآن.وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في يوليو الماضي عن فتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية بدلا من الممارسة للمباني المخالفة، ثم تم تمديد تلك الفترة 3 مرات تنتهي اليوم 31 مارس.