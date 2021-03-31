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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعتزم تطعيم المراهقين بلقاح فايزر بعد الحصول على موافقة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:14 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
وكالات
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قال وزير الصحة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم تطعيم المراهقين من سن 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 فور الحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، بعد أن قالت الشركة المصنعة إنه آمن وفعال على هذه الفئة العمرية.

وأعطت إسرائيل بالفعل لقاح فايزر بجرعتيه لأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة، في أحد أسرع حملات التطعيم في العالم، وشهدت تراجعا في الإصابات.

ولكن مشتريات اللقاح علقت على المدى الطويل بسبب خلاف داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بحله يوم الثلاثاء، قائلا: "سنظل نموذجا للنجاح على مستوى العالم".

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "إعلان فايزر خبر رائع"، وأضاف "لا شيء مطلوبا الآن أكثر من الموافقة السريعة على شراء المزيد من اللقاحات من قبل إسرائيل حتى نكون مستعدين للتطعيم فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية".

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لعدم بذلها المزيد لتمكين الفلسطينيين المقيمين في أراض تحتلها من الحصول على اللقاح في حين كانت حملتها لتطعيم مواطنيها من أسرع الحملات وأكثرها فاعلية في العالم.

وتقول إنها طعمت أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح لدخول إسرائيل أو المستوطنات في الضفة الغربية لكنها أضافت أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحمل مسؤولية التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.

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