بولندا عن الدعوى الأوروبية ضدها لعدم استقلال القضاء: لا أساس لها من الصحة

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، اليوم الأربعاء، إن الدعوى القضائية التي أقامتها المفوضية الأوروبية ضد بولندا على خلفية انتهاك استقلال القضاء "ليس لها تبرير قانوني أو واقعي".وأضاف المتحدث بيوتر مولر "القواعد البولندية لا تختلف عن المعايير المتبعة في الاتحاد الأوروبي".وأوضح أن "القواعد المرتبطة بمجال إدارة العدالة تتعلق بالنطاق الخاص للحكومات الوطنية".