الفلبين قلقة من وجود سفن صينية في بحر الصين الجنوبي

أعربت الفلبين اليوم الأربعاء، عن " قلقها البالغ" إزاء رصد مزيد من السفن الصينية في مناطق أوسع نطاقا ببحر الصين الجنوبي، وذلك على الرغم من مطالبة الحكومة في السابق بانسحابها.وأبلغت قوة المهام الفلبينية بوجود 250 سفينة بحرية صينية في 29 مارس الجاري في شعب وايت صن المرجانية وخمس جزر وشعب أخرى.وأعربت الفلبين في بيان عن " قلقها البالغ إزاء استمرار التواجد غير القانوني للسفن العسكرية الصينية، التي لم تنسحب وبقيت في شعب وايت صن المرجانية والآن في مناطق أخرى".وقالت قوة المهام إنه تم رصد أربع سفن بحرية صينية أخرى في شعب ميشيف المرجانية، التي تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.